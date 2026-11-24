Le groupe suisse de remontées mécaniques Jungfraubahn Holding souhaite acquérir l'intégralité du capital de Schilthornbahn. L'opération vise à renforcer la compétitivité internationale des deux entreprises et l'attractivité touristique de la région de la Jungfrau.

La holding suisse exploite des chemins de fer touristiques et des installations de sports d'hiver dans la région de l'Eiger, du Mönch et de la Jungfrau. Elle assure notamment la promotion de l'expérience "Jungfrau - Top of Europe", qui permet aux visiteurs d'accéder à la plus haute gare ferroviaire d'Europe.

Le groupe souhaite désormais s'emparer de l'intégralité des actions de sa concurrente Schilthornbahn au prix de 1 800 CHF par titre. Les principaux actionnaires de cette dernière, représentant 52,3% du capital et des droits de vote, se sont déjà engagés de manière irrévocable à apporter leurs titres à l'offre .

Une opération de consolidation régionale

Cette acquisition s'inscrit dans une logique de consolidation de l'offre touristique régionale. En réunissant deux entreprises aux activités complémentaires, Jungfraubahn Holding pourrait mutualiser certains coûts, renforcer ses capacités de commercialisation à l'international et proposer une offre touristique plus intégrée. Le groupe pourrait également mieux coordonner ses investissements dans les infrastructures de la région.

L'accord de transaction a été annoncé ce mardi par les deux sociétés. L'offre de rachat courra du 26 novembre au 9 décembre, sous réserve d'une éventuelle prolongation, et sera suivie d'une période d'acceptation supplémentaire de 6,5 jours de Bourse.

Une augmentation de capital de Schilthornbahn est également prévue à l'issue de l'opération. Jungfraubahn Holding s'engage à souscrire les actions qui lui seront attribuées, notamment celles correspondant aux droits de souscription non exercés par les actionnaires existants, afin de renforcer la liquidité financière de sa future filiale.

L'opération devrait permettre de dégager des synergies, de favoriser la stabilisation financière de Schilthornbahn et de soutenir son développement à long terme. Cette dernière conservera néanmoins son autonomie opérationnelle, sa marque, son identité locale et ses racines régionales.