Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Julius Bär : sanctionné après ses résultats annuels Cercle Finance • 03/02/2020 à 10:18









(CercleFinance.com) - Julius Bär lâche 3,8% à Zurich après la publication d'un profit net ajusté en retrait de 5% à 772 millions de francs suisses au titre de 2019, 'impacté par une hausse de provisions et de pertes liées à des dossiers juridiques hérités du passé'. L'établissement financier helvétique revendique 426 milliards de francs suisses d'actifs sous gestion, en augmentation de 12%, soutenus par une performance de marché vigoureuse et un afflux d'argent frais net de 10,6 milliards de francs. Par ailleurs, Julius Bär déclare viser notamment un retour ajusté sur capital CET1 d'au moins 30% à horizon 2022, à comparer à 27% sur l'exercice écoulé, et une croissance annuelle de plus de 10% du profit imposable ajusté sur son cycle moyen terme.

Valeurs associées JULIUS BAER GRP SIX Swiss Exchange +2.94% JULIUS BAER GRP SIX Swiss Exchange -4.18%