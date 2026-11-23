(Zonebourse.com) - Julius Bär recule de 2,3% à 63,9 CHF à Zurich, délaissé après un point d'activité sur les dix premiers mois de l'exercice, marqué certes par un bénéfice avant impôt record, mais aussi par des afflux nets de capitaux jugés décevants par les analystes.

Un bénéfice avant impôt record...

La banque privée suisse revendique un bénéfice avant impôt record à fin octobre, de l'ordre de 1,3 MdCHF, en progression de 17% par rapport au résultat sous-jacent enregistré un an auparavant, grâce notamment à une amélioration de deux points de son coefficient d'exploitation ajusté, à 64%, liée à une discipline en matière de coûts.

Reflétant cette rentabilité vigoureuse, Julius Bär fait aussi état d'une amélioration de son ratio de solvabilité CET1, à 19,7%, contre 17,4% à la fin de 2025, dépassant ainsi significativement l'exigence réglementaire correspondante de 9,5%.

"Nous avons également franchi plusieurs étapes importantes, notamment le règlement de litiges historiques de longue date et le lancement, en novembre, d'un programme de rachat d'actions pouvant atteindre 600 MCHF", ajoute son directeur général, Stefan Bollinger.

La direction confirme également son objectif d'un bénéfice net ajusté pour 2026 "substantiellement plus élevé" que celui de 2025, ainsi que ses objectifs pour 2028, dont un coefficient d'exploitation inférieur à 67% (le groupe anticipant un niveau légèrement supérieur à ce seuil en 2027).

...mais des flux nets de capitaux décevants, selon KBW

"Julius Bär a publié une mise à jour de son activité jugée décevante", estime cependant KBW, expliquant que, si les performances opérationnelles sont globalement conformes à ses attentes, les flux nets de capitaux se sont révélés nettement inférieurs aux prévisions.

En croissance de 6% à 553 MdsCHF à fin octobre, les actifs sous gestion (AUM) ont certes atteint un niveau record, grâce à la bonne tenue des marchés de capitaux, au renforcement du dollar et à des afflux nets de capitaux de 8,5 MdsCHF depuis le début de l'année.

KBW souligne toutefois que ces afflux nets de capitaux correspondent à une croissance annualisée de 2% sur les dix premiers mois de l'année et à un rythme implicite de 1,7% entre juillet et octobre. "Le groupe reste ainsi encore loin de son objectif de croissance des flux nets de 4 à 5% à l'horizon 2028", souligne-t-il.

"Nous adoptons une position plus prudente à court terme, malgré le récent repli du cours de Bourse", déclare donc le bureau d'analyse spécialisé dans le secteur financier, qui affiche une opinion "sous-performance" sur Julius Bär, assortie d'un objectif de cours de 75 CHF.

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