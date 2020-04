Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Julius Bär : amendement à la proposition de dividende Cercle Finance • 14/04/2020 à 09:50









(CercleFinance.com) - A la demande de l'autorité suisse de surpervision des marchés financiers, Julius Bär fait part d'un amendement à sa proposition de dividende au titre de 2019, avec une répartition de sa distribution en deux paiements distincts. Le conseil d'administration de la banque privée helvétique proposera une première distribution de 0,75 franc suisse par action à l'assemblée générale prévue le 18 mai, distribution qui aurait alors lieu le 25 mai. Hors changement drastique de circonstances, une seconde distribution de 0,75 franc par action sera proposée par le conseil à une nouvelle assemblée générale qui devrait se tenir vers la mi-novembre au plus tard.

Valeurs associées JULIUS BAER GRP SIX Swiss Exchange +2.94% JULIUS BAER GRP SIX Swiss Exchange +0.28%