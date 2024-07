Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Julius Baer: un associé de Goldman choisi pour devenir DG information fournie par Cercle Finance • 23/07/2024 à 15:55









(CercleFinance.com) - Julius Baer a annoncé mardi avoir sélectionné Stefan Bollinger, un associé de Goldman Sachs, pour devenir son prochain directeur général.



A l'issue d'un processus de recrutement décrit comme 'approfondi', la banque privée suisse indique que le choix de son comité des nominations s'est porté sur ce citoyen suisse d'à peine 50 ans.



Celui-ci occupe actuellement les fonctions de co-responsable de la gestion de fortune privée pour l'Europe, le Moyen-Orient et l'Afrique chez Goldman Sachs, un poste basé à Londres.



Dans ses fonctions, il a réussi à plus que doubler les actifs sous gestion de son périmètre d'activité en cinq ans, fait valoir Julius Baer dans un communiqué.



Passé par Hong Kong, Londres, Luxembourg, New York et Zurich, Stefan Bollinger avait rejoint Goldman Sachs en 2004 après un passage chez J.P. Morgan. Il est devenu associé de la banque d'affaires américaine il y a 14 ans.



Il prendra ses fonctions au plus tard en février 2025.



Cotée à la Bourse de Zurich, l'action Julius Baer progressait de 0,6% suite à cette annonce, ce qui portait à plus de 10% ses gains depuis le début de l'année.





Valeurs associées JULIUS BAER GRP 52,06 CHF Swiss EBS Stocks +0,50%