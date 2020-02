Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Julius Baer :un analyste vise une hausse de 13% par an du BPA Cercle Finance • 28/02/2020 à 17:43









(CercleFinance.com) - Credit Suisse anticipe une hausse de 13% par an du BPA sur la période 2020-22. Le bureau d'analyses initie une couverture de Julius Baer avec une opinion 'surperformance' et un objectif de cours de 58,5 francs suisses. Le bureau d'études le voit ainsi comme un 'dossier de croissance structurelle dans un environnement de taux bas, avec un levier opérationnel solide et une volatilité récente des marchés actions semblant intégrée dans les cours'. 'Les banques suisses sont aussi favorisées par les stratèges actions globales dans leurs perspectives 2020, car confrontées à une disruption plus faible que les gestionnaires d'actifs traditionnels et offrant des valorisations attractives', poursuit-il.

