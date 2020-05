Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Julius Baer : légèrement dans le vert, un broker en soutien Cercle Finance • 20/05/2020 à 15:36









(CercleFinance.com) - Julius Baer grappille 0,2% avec des propos de Credit Suisse qui réaffirme son opinion 'surperformance' sur Julius Baer avec un objectif de cours rehaussé de 49,5 à 55 francs suisses, au lendemain d'un point d'activité de la banque privée. S'il s'attend à ce que 'la marge brute s'affaisse quelque peu', le démarrage solide et le bon contrôle de coûts conduisent le broker à relever de 20% environ son BPA estimé pour 2020 (laissant ses estimations 2021 et 2022 supérieures de 15% aux consensus). 'Dans un contexte de pertes sur crédit en brusque augmentation et de résultats en baisse de la part des pairs bancaires européens, nous continuons de voir les banques suisses comme hautement défensives et parmi nos favorites du secteur', poursuit-il.

Valeurs associées JULIUS BAER GRP SIX Swiss Exchange +2.94% JULIUS BAER GRP SIX Swiss Exchange 0.00%