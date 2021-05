Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Julius Baer : dans le vert après son point d'activité Cercle Finance • 19/05/2021 à 10:38









(CercleFinance.com) - Julius Baer gagne 2% à Zurich, après un point d'activité de l'établissement financier helvétique pour les quatre premiers mois de 2021, marqué par une croissance de 8% de ses actifs sous gestion, à 470 milliards de francs suisses à fin avril. 'Cette hausse a été portée par un afflux net d'argent frais continu (+4% en annualisé), une performance des marchés actions positive et l'affaiblissement du franc suisse, en particulier face au dollar, à l'euro et à la livre sterling', explique-t-il. Julius Baer revendique aussi, grâce aux économies réalisées dans le cadre de son programme de réduction de coûts, une amélioration de son ratio coûts / revenus ajustés à environ 60% et de sa marge avant impôts ajustée à 36 points de base.

