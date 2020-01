Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Julius Baer : BlackRock dépasse les 5% du capital Cercle Finance • 21/01/2020 à 12:24









(CercleFinance.com) - BlackRock, le géant américain de la gestion d'actifs, contrôle désormais plus de 5% du capital du groupe Julius Baer, peut-on lire mardi dans un avis déposé auprès du régulateur boursier suisse. A la suite de l'acquisition d'actions détenues en tant que collatéraux, le fonds new-yorkais détient précisément 5,01% des droits de vote de la banque privée suisse, est-il indiqué dans le document. A la fin du mois de décembre, BlackRock disait détenir 4,99% des titres du groupe.

Valeurs associées JULIUS BAER GRP SIX Swiss Exchange +2.94% JULIUS BAER GRP SIX Swiss Exchange +0.48%