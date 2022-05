Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Julius Baer: baisse de 5% des actifs sous gestion fin avril information fournie par Cercle Finance • 19/05/2022 à 11:32









(CercleFinance.com) - Julius Baer a fait état jeudi d'une baisse de 5% de ses actifs sous gestion sur les quatre premiers mois de l'année, sur fond de guerre en Ukraine, de confinements en Chine et de hausses de taux aux Etats-Unis.



La banque privée suisse indique que le total des actifs gérés pour le compte de ses clients s'établissait à 457 milliards de francs suisses fin avril, contre 470 millions un an plus tôt.



L'établissement de Zurich explique ce repli par le recul des marchés boursiers et obligataires, ainsi que par la volonté de ses clients de se désendetter.



Dans son communiqué, Julius Baer souligne qu'il reste néanmoins bien placé pour atteindre les objectifs établis dans le cadre de son plan stratégique 2020-2022.



Pour ce qui concerne la période 2023-2025, la banque helvétique s'est fixé de nouveaux objectifs, dont celui d'une croissance d'au moins 10% de son bénéfice imposable ajusté sur la période.



Cette performance devrait s'accompagner d'une redistribution de 50% de son bénéfice net à ses actionnaires sous la forme de dividendes ordinaires.



Cotée à la Bourse suisse, le titre décrochait de 7,9% suite à ces annonces.



Dans une note diffusée dans la matinée, les analystes d'UBS reconnaissent que Julius doit faire face à un certain nombre de 'vents contraires' sur le court terme, mais jugent que les moteurs de sa croissance à long terme sont toujours bien en place.





Valeurs associées JULIUS BAER GRP Swiss EBS Stocks -7.46%