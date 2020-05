JULIUS BAER a connu un bon début d'année

(AOF) - A l'occasion d'un point sur son activité sur les 4 premiers mois de 2020, Julius Baer a indiqué l'activité de ses clients avait fortement progressé et entraîné une amélioration significative de sa rentabilité. "Nous sommes heureux de pouvoir annoncer un bon début d'année, même s'il est clairement trop tôt pour évaluer avec certitude l'impact de la crise Covid-19 sur l'économie mondiale, les marchés financiers et les résultats de Julius Baer pour le reste de l'année 2020 » a déclaré son Directeur général, Philipp Rickenbacher.

La banque privée suisse précise que sa marge brute a augmenté à 95 points de base sur la période. Elle a été particulièrement élevée en mars et a dépassé chaque mois le niveau de 82 points enregistré en 2019. La marge ajustée avant impôts est de 35% contre 22% sur l'ensemble de l'année dernière.

Grâce à son programme d'économies, son coefficient d'exploitation a en effet reculé à 64% contre 71% sur l'ensemble de 2019.

La banque privée suisse a connu une baisse de 8% de ses actifs sous gestion à 392 milliards de francs suisses à fin avril les effets de marchés et de change négatifs ont plus que compensé la collecte. Le taux de croissance annualisé de la collecte a dépassé les 2% grâce à ses clients domiciliés en Europe.

