Julie Becker à Luxembourg, Julia Hoggett à Londres, deux femmes nommées à la tête de places boursières européennes

Les bourses de Londres et du Luxembourg ont annoncé presqu'en même temps un changement de management. Début 2021, Julie Becker prendra la tête de la place financière luxembourgeoise tandis que Julia Hoggett dirigera le London Stock Exchange. Dans un secteur où les fonctions de direction sont encore peu féminisées, ces deux annonces consécutives sont particulièrement remarquables.

Les places boursières européennes féminisent leurs instances de direction. Coup sur coup, le London Stock Exchange et le Luxembourg Stock Exchange ont annoncé la nomination de leurs nouvelles directrices générales, qui prendront leurs fonctions en début d'année 2021.

Le 7 décembre, le London Stock Exchange a nommé Julia Hoggett à la tête de la place boursière au cœur de la City de Londres. Elle était précédemment directrice de la supervision des marchés au sein de la Financial Conduct Authority, l'autorité de régulation du secteur financier britannique. Julia Hoggett va prendre ses fonctions au moment où le Brexit entrera véritablement en vigueur et devra faire en sorte de préserver l'attractivité de la place londonienne.

Elle va également devoir contribuer au plan annoncé par le gouvernement britannique pour faire de Londres un centre financier vert. "Des marchés propres et transparents sont la base d'une place financière vibrante et dynamique et demeureront au cœur de nos préoccupations", déclare Julia Hoggett.

Une ancienne du HLEG

Le lendemain, le 8 décembre, le Luxembourg Stock Exchange annonçait également un changement de management. Julie Becker, qui avait été nommée directrice adjointe fin 2019, deviendra directrice générale et présidente du comité exécutif à partir du 21 avril 2021. Cette spécialiste de la finance durable, a notamment participé à la création et au développement du Luxembourg Green Exchange, la plateforme d'obligations vertes de la bourse luxembourgeoise. Elle a également représenté la place financière dans le Groupe d'experts de haut niveau (HLEG) auprès de la Commission européenne, qui a jeté les bases du plan d'action européen sur la finance durable.

Ces deux annonces sont particulièrement remarquables dans un monde de la finance encore largement dominé par les hommes. Selon un rapport du FMI de 2019, seules 2 % des banques dans le monde ont nommé une femme en tant que directrice générale, et les conseils d'administration des banques et des autorités de supervision ne comptent que 20 % de femmes.

Arnaud Dumas, @ADumas5