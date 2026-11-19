JPMorgan, Visa et Mastercard indiquent que des prestataires tiers ont été la cible d'une cyberattaque

JPMorgan Chase JPM.N , la plus grande banque américaine, a déclaré jeudi que des tiers fournissant des services à l'entreprise avaient été la cible d'une cyberattaque.

“D'après notre enquête à ce jour, nous pensons que les pirates ont accédé à certaines données marketing détenues par ces prestataires, qui pourraient inclure des noms et des adresses e-mail de clients,” a déclaré un porte-parole de JPMorgan, ajoutant que la société contacterait directement les clients concernés.

“Il n’y a aucun lien avec les perturbations de service subies par certains clients en début de semaine,” a ajouté le porte-parole.

En début de semaine, la banque a rencontré des problèmes de traitement des transactions en raison d’un bug logiciel qui a également touché d’autres banques et provoqué quelques perturbations.

Ces incidents chez JPMorgan font suite à plusieurs autres problèmes récents, notamment un arrêt des vols à l’échelle nationale ordonné par la FAA qui a perturbé les déplacements la semaine dernière, ainsi que la panne mondiale du service de messagerie de Microsoft, tandis que le mois dernier, la plateforme d’échange de cryptomonnaies Binance a été victime d’un piratage massif .

Après la panne, les établissements de crédit ont reçu des demandes de renseignements de la part du Bureau du contrôleur de la monnaie (OCC), selon un dirigeant du secteur, qui a ajouté que l’autorité de régulation bancaire américaine tentait d’évaluer l’impact et souhaitait en savoir plus sur la communication avec les clients.

Le Trésor et l’OCC ont contacté les banques quelques minutes après que l’incident a été signalé afin de vérifier que le problème était maîtrisé et qu’il ne s’agissait pas d’un incident lié à la cybersécurité, a déclaré une deuxième source, ajoutant que l’OCC procède systématiquement à des vérifications après de tels incidents.

“Les clients ne font pas la distinction entre une banque et un prestataire en cas de cyberattaque; il y a donc ici un risque pour la réputation,” a déclaré Carissa Robb, de SolomonEdwards, un cabinet de conseil. “Il faudrait exercer un peu plus de pression sur la fréquence à laquelle les entreprises examinent minutieusement la quantité de données partagées avec les prestataires, ainsi que sur la nécessité même de ce partage,” a ajouté Mme Robb.

Un groupe de cyber-extorsion appelé “n0n” a affirmé le 16 novembre avoir obtenu des dossiers relatifs à l’engagement des titulaires de cartes, comprenant “des centaines de milliers d’interactions liées à des campagnes pour des dizaines de milliers d’adresses e-mail distinctes de titulaires de cartes,” selon une capture d’écran du message enregistrée par la plateforme de recherche sur la cybercriminalité eCrime.ch.

Ces données comprennent ce qui semble être 124 adresses e-mail d’employés de la banque et plus de 16 000 adresses e-mail de clients, certaines accompagnées de numéros de téléphone et de codes postaux, d’après une analyse de Reuters. Reuters n’a pas pu vérifier de manière indépendante l’authenticité de ces données.

JPMorgan a refusé de commenter ces données.

Le 16 novembre, ce même groupe de pirates informatiques avait publié des allégations similaires concernant Visa et Mastercard, accompagnées de données.

Un porte-parole de Visa a déclaré que la société avait pris connaissance de ces allégations et qu’elles étaient “liées à un incident impliquant un prestataire de services tiers dans la région Asie-Pacifique. Les systèmes de Visa n’ont pas été impliqués et n’ont pas été affectés. Aucune donnée de paiement, telle que les numéros de carte, n’a été compromise.”

Un porte-parole de Mastercard a indiqué que la société avait récemment été informée d’un incident “chez un prestataire tiers qui a entraîné la divulgation d’un nombre limité d’adresses e-mail — des informations non liées aux paiements — provenant d’un petit sous-ensemble de titulaires de cartes inscrits à un programme d’avantages spécifique. Cela n’a aucune incidence sur le réseau de paiement Mastercard ni sur la capacité des utilisateurs à utiliser leurs cartes.”

Les données Visa publiées par le groupe semblent concerner principalement les marchés de la région Asie-Pacifique, notamment Hong Kong, Taïwan, la Corée, le Japon, les Philippines, Singapour, la Malaisie, l’Australie, Macao et d’autres pays, selon une analyse de Reuters. Réparties sur plusieurs feuilles de calcul, ces données comprennent des milliers d’adresses e-mail et de numéros de téléphone supposés appartenir à des clients, ainsi que des données relatives aux campagnes marketing de Visa. Reuters n’a pas vérifié l’authentification de ces données.

Les données Mastercard publiées par n0n comprennent des données marketing relatives à des clients d’Amérique du Nord, du Moyen-Orient et d’Afrique, ainsi qu’un petit nombre d’adresses e-mail d’employés de Mastercard.

Selon eCrime.ch, ce groupe de pirates informatiques a revendiqué environ 200 incidents depuis son apparition en septembre 2026.