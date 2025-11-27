JPMorgan va construire une nouvelle tour gigantesque à Canary Wharf, à Londres

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Le bâtiment sera l'une des plus grandes tours d'Europe

La banque de Wall Street annonce un investissement de 13 milliards de dollars en Grande-Bretagne

L'architecte de son siège new-yorkais, Foster + Partners, concevra la tour

Il s'agira du plus grand bureau de la banque en Europe, au Moyen-Orient et en Afrique

(Commentaires de la source sur le coût, détails sur le projet de tour et sur le contexte) par Iain Withers

JPMorgan JPM.N a déclaré jeudi qu'elle construirait une nouvelle tour gigantesque dans le quartier financier de Canary Wharf, à l'est de Londres, engageant ainsi des milliards de livres sterling en Grande-Bretagne, au lendemain d'un budget britannique très surveillé qui a cherché à rassurer les investisseurs sur les finances du pays.

JPMorgan a déclaré que le projet apporterait 9,9 milliards de livres (13,1 milliards de dollars) sur six ans à l'économie locale - y compris le coût de la construction - et créerait 7 800 emplois.

Une source au fait du projet a déclaré que sa construction coûterait quelques milliards de livres et que les plans étaient encore en cours de finalisation, notamment en ce qui concerne la hauteur.

Mais il s'agirait de l'une des plus grandes tours d'Europe en termes de surface au sol. Les 3 millions de pieds carrés prévus (280 000 mètres carrés) représenteront plus du double de la surface de l'immeuble le plus haut de Grande-Bretagne, The Shard, et de la Commerzbank Tower en Allemagne, qui couvrent chacun environ 1,3 million de pieds carrés.

LA TOUR SERA LE PLUS GRAND BUREAU DE LA BANQUE EN EUROPE

JPMorgan est la plus grande banque des États-Unis et possède également une grande banque d'investissement avec une présence importante à Londres. La nouvelle tour accueillera jusqu'à 12 000 employés de JPMorgan et sera son plus grand bureau en Europe, au Moyen-Orient et en Afrique, a déclaré la banque.

Ce déménagement est une victoire pour le quartier financier de Canary Wharf, qui a eu du mal à retenir les grands locataires après la pandémie de COVID-19, mais qui a connu une série de meilleures locations, les entreprises exigeant que davantage de personnes retournent au bureau.

"La priorité accordée par le gouvernement britannique à la croissance économique a été un facteur essentiel qui nous a aidés à prendre cette décision", a déclaré Jamie Dimon, président-directeur général de JPMorgan, un jour après avoir soutenu le budget de la ministre britannique des finances, Rachel Reeves, dans de rares remarques publiques le jour du budget.

JPMorgan a déclaré que l'investissement, peu après la construction d'un nouveau siège mondial à New York, était soumis à la condition que l'environnement commercial reste positif au Royaume-Uni, mais que s'il se déroulait comme prévu, il s'agirait d'une victoire importante pour Londres après le Brexit.

Le centre financier de Londres a perdu une partie de son attrait depuis le Brexit, certaines entreprises financières ayant été contraintes de déplacer des milliers de rôles vers l'Union européenne pour servir ces clients.

Reuters a d'abord rapporté l'année dernière que JPMorgan pesait les options pour son siège britannique à Londres après que la banque de Wall Street soit devenue trop grande pour sa tour existante de 33 étages à Canary Wharf.

Elle avait également envisagé de moderniser son bâtiment actuel de Bank Street à Canary Wharf et de déménager dans la City de Londres, plus centrale. La banque a été l'un des grands employeurs les plus fermes en demandant à son personnel de revenir au bureau cinq jours par semaine, ce qui a accru la pression sur les espaces de bureaux existants.

NOUVELLE TOUR SUR LES RIVES DE LA THAMES

JPMorgan construit la tour sur un site connu sous le nom de "Riverside South" qu'elle a acheté en 2008 à l'ouest du domaine de Canary Wharf, sur les rives de la Tamise.

À l'origine, JPMorgan avait prévu de construire un nouveau siège social au Royaume-Uni sur ce site, mais ce projet a été abandonné à la suite de la crise financière mondiale, au profit d'un déménagement dans les anciens bureaux de Lehman Brothers.

JPMorgan est devenu trop grand pour cette tour de 1,1 million de pieds carrés ( ), en partie à cause du lancement et de l'expansion de sa banque de détail britannique Chase, qui est en concurrence avec des prêteurs locaux comme Lloyds sur les comptes courants et les cartes de crédit.

La nouvelle tour sera conçue par Foster + Partners, le cabinet fondé par le célèbre architecte Norman Foster, qui a également conçu le siège mondial de JPMorgan récemment ouvert à New York.

Goldman Sachs , le rival de JPMorgan à Wall Street, a également déclaré jeudi qu'il allait agrandir son bureau de Birmingham, en Grande-Bretagne, et y embaucher 500 personnes afin de doubler ses effectifs dans la ville au cours des prochaines années.

(1 $ = 0,7548 livre)