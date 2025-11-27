JPMorgan va construire un nouveau siège britannique gigantesque à Canary Wharf, à Londres

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajoute des détails, le contexte du paragraphe 2) par Iain Withers

JPMorgan JPM.N a déclaré jeudi qu'elle construirait une tour de 3 millions de pieds carrés (280 000 mètres carrés) dans le quartier financier de Canary Wharf à l'est de Londres, engageant un gros investissement en Grande-Bretagneau lendemain d'un budget britannique très surveillé qui a cherché à rassurer les investisseurs sur les finances du pays.

JPMorgan a déclaré que le projet apporterait 9,9 milliards de livres (13,1 milliards de dollars) sur six ans à l'économie locale - y compris le coût de la construction - et créerait 7 800 emplois.

Le nouveau bâtiment accueillera jusqu'à 12 000 personnes et sera le plus grand bureau de JPMorgan en Europe, au Moyen-Orient et en Afrique, a déclaré l'entreprise.

Ce déménagement est un coup d'éclat pour le quartier financier de Canary Wharf, qui a eu du mal à retenir les grands locataires après la pandémie de COVID-19, mais qui a connu une série de meilleures locations, les entreprises exigeant que davantage de personnes retournent au bureau.

" La priorité accordée par le gouvernement britannique à la croissance économique a été un facteur essentiel qui nous a aidés à prendre cette décision", a déclaré Jamie Dimon, président-directeur général de JPMorgan, un jour après avoir soutenu le budget de la ministre britannique des finances Rachel Reeves dans de rares remarques publiques le jour de la présentation du budget.

Reuters a rapporté pour la première fois l'année dernière que JPMorgan envisageait des options pour son siège britannique à Londres après que la banque de Wall Street était devenue trop grande pour sa tour actuelle à Canary Wharf.

Elle avait également envisagé de moderniser son bâtiment actuel de Bank Street à Canary Wharf et de déménager dans la City de Londres, plus centrale.

(1 dollar = 0,7548 livre)