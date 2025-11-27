 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
DEC 25 CAC 40 Index (10x)
8 099,50
-0,05%
Indices
Chiffres-clés

JPMorgan va construire un nouveau siège britannique gigantesque à Canary Wharf, à Londres
information fournie par Reuters 27/11/2025 à 07:57

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajoute des détails, le contexte du paragraphe 2) par Iain Withers

JPMorgan JPM.N a déclaré jeudi qu'elle construirait une tour de 3 millions de pieds carrés (280 000 mètres carrés) dans le quartier financier de Canary Wharf à l'est de Londres, engageant un gros investissement en Grande-Bretagneau lendemain d'un budget britannique très surveillé qui a cherché à rassurer les investisseurs sur les finances du pays.

JPMorgan a déclaré que le projet apporterait 9,9 milliards de livres (13,1 milliards de dollars) sur six ans à l'économie locale - y compris le coût de la construction - et créerait 7 800 emplois.

Le nouveau bâtiment accueillera jusqu'à 12 000 personnes et sera le plus grand bureau de JPMorgan en Europe, au Moyen-Orient et en Afrique, a déclaré l'entreprise.

Ce déménagement est un coup d'éclat pour le quartier financier de Canary Wharf, qui a eu du mal à retenir les grands locataires après la pandémie de COVID-19, mais qui a connu une série de meilleures locations, les entreprises exigeant que davantage de personnes retournent au bureau.

" La priorité accordée par le gouvernement britannique à la croissance économique a été un facteur essentiel qui nous a aidés à prendre cette décision", a déclaré Jamie Dimon, président-directeur général de JPMorgan, un jour après avoir soutenu le budget de la ministre britannique des finances Rachel Reeves dans de rares remarques publiques le jour de la présentation du budget.

Reuters a rapporté pour la première fois l'année dernière que JPMorgan envisageait des options pour son siège britannique à Londres après que la banque de Wall Street était devenue trop grande pour sa tour actuelle à Canary Wharf.

Elle avait également envisagé de moderniser son bâtiment actuel de Bank Street à Canary Wharf et de déménager dans la City de Londres, plus centrale.

(1 dollar = 0,7548 livre)

Valeurs associées

JPMORGAN CHASE
307,870 USD NYSE +1,64%
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank