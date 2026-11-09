JPMorgan reste sélectif alors que la concurrence assombrit les perspectives des banques nordiques

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9 novembre - ** JPMorgan adopte une approche sélective vis-à-vis des banques nordiques jusqu'en 2027, invoquant la pression exercée par la concurrence sur les marges de crédit et l'incertitude quant à la distribution des capitaux, malgré l'amélioration des perspectives de résultats

** Il prévoit une concurrence intense dans toute la région, en particulier en Norvège, tandis que les pressions politiques sur les banques suédoises et la perspective d’une fiscalité supplémentaire viennent accroître l’incertitude

** Il relève la recommandation de Danske Bank à l'

DANSKE.CO , la faisant passer de « neutre » à « surpondérer », et augmente son objectif de cours de 25 % à 424 DKK, invoquant une valorisation attractive par rapport à ses pairs nordiques

** Il relève l’ NOBA.ST de NOBA Bank de « neutre » à « surpondérer », avec un objectif de cours de 119 SEK, en raison d’une dynamique de résultats plus solide et d’une croissance des prêts

** L' SHBa.ST de Handelsbanken est relevée de « sous-pondérer » à « neutre », avec un objectif de cours revu à la hausse de 23 % à 159 SEK, en raison d'un profil de résultats défensif et d'un rendement de dividende élevé, malgré des perspectives de croissance et des rendements inférieurs à ceux de ses pairs

** JPM maintient sa recommandation « sous-pondérer » sur Nordea NDAFI.HE et SEB SEBa.ST , tout en conservant des notations « neutres » sur DNB DNB.OL et Swedbank SWEDa.ST