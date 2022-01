Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard.

JPMorgan : profits trimestriels meilleurs que prévu, mais revenus décevants information fournie par AOF • 14/01/2022



(AOF) - Première banque américaine à présenter ses résultats, JPMorgan a dévoilé des profits en repli de 14% en dépit de 1,8 milliard de dollars de reprises de provisions. Au quatrième trimestre, le bénéfice net a atteint 10,4 milliards de dollars, soit 3,33 dollars par action. Le consensus FactSet s’élevait à 3,01 dollars. Du fait de la pandémie, les banques américaines ont enregistré en 2020 d'importantes provisions afin de faire face au risque de non-remboursement de crédits. Le scénario pessimiste ne s'est pas concrétisé, elles peuvent désormais reprendre une partie de leurs provisions.



Le coût du crédit affiche un solde favorable de 1,3 milliard de dollars en raison de 1,8 milliard de dollars de reprises de provisions.



Les revenus de JPMorgan sont restés quasiment stable à 29,257 milliards de dollars, ressortant sous les attentes : 29,8 milliards de dollars. Les produits d'intérêt ont progressé de 3% à 13,7 milliards de dollars du fait notamment de la croissance du bilan.



Le produit net bancaire de l'établissement a été soutenu par la banque d'investissement, dont les revenus ont augmenté de 28% à 3,2 milliards de dollars grâce au conseil pour les opérations de fusions & acquisitions.



En revanche, les revenus tirés des activités de marché ont reculé de 11% à 5,3 milliards de dollars. Le courtage sur les Taux, crédit, changes et matières premières (FICC), a enregistré une chute de 16% de ses revenus à 3,3 milliards de dollars. Dans le courtage actions, les revenus de JPMorgan ont baissé de 2% à 2 milliards.





