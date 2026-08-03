JPMorgan prévoit d'investir 750 milliards de dollars dans le secteur du logement d'ici 2035

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JPMorgan JPM.N a annoncé lundi son intention d’investir plus de 750 milliards de dollars dans le logement d’ici 2035, dans le but d’accroître l’offre et de soutenir l’accès à la propriété aux États-Unis.

Cet engagement s'inscrit dans le cadre de l'“American Dream Initiative” de JPMorgan, dévoilée plus tôt cette année, qui vise également à stimuler la croissance économique locale grâce à l'augmentation des prêts aux petites entreprises et à un meilleur accès aux soins de santé.

JPMorgan cherchera à dynamiser le marché immobilier en augmentant ses prêts hypothécaires de plus de 40 %, dans le but d’aider à financer l’achat d’un logement pour plus de 500 000 clients.

“Un marché immobilier abordable et résilient est essentiel pour stimuler la croissance économique et multiplier les opportunités”, a déclaré Michelle Herrick, responsable de l’immobilier commercial au sein de la banque.

Le marché immobilier américain est resté morose, les coûts d'emprunt élevés et les prix exorbitants ayant poussé de nombreux acheteurs potentiels à se mettre en retrait.