JPMorgan nomme Todd Combs, de Berkshire, à la tête d'une nouvelle initiative d'investissement

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajout de détails et d'éléments de contexte)

JPMorgan Chase JPM.N a déclaré lundi que Todd Combs, directeur des investissements de Berkshire Hathaway BRKa.N , dirigera le groupe d'investissement stratégique de la nouvelle initiative de sécurité et de résilience de l'entreprise.

Cette décision intervient alors que Warren Buffett, directeur général de Berkshire, s'apprête à passer le relais à Greg Abel à compter du 1er janvier.

Combs, qui a déjà siégé au conseil d'administration de JPMorgan, rejoindra la banque en janvier et rendra compte au directeur général Jamie Dimon.

"Ayant siégé neuf ans à notre conseil d'administration, il comprend vraiment tous les aspects de notre entreprise", a déclaré Jamie Dimon dans un communiqué.

Combs et Ted Weschler, un autre gestionnaire d'investissement de Berkshire, étaient censés prendre en charge le portefeuille d'actions de la société, après avoir aidé Buffett à investir dans des actions, mais le directeur général a déclaré ces dernières années qu'Abel pouvait s'en charger .

Chez JPMorgan, Combs travaillera en partenariat avec les unités Commercial & Investment Bank et Asset & Wealth Management de la société afin de saisir les opportunités qui s'offrent aux moyennes et grandes entreprises clientes dans les domaines de la défense, de l'aérospatiale, de la santé et de l'énergie, a indiqué la banque.

JPMorgan Chase a lancé en début d'année son initiative de sécurité et de résilience, un plan décennal de 1 500 milliards de dollars visant à soutenir les industries jugées vitales pour la sécurité et la résilience de l'économie américaine.

Dans le cadre de ce programme, la banque a déclaré qu'elle s'engagerait à investir jusqu'à 10 milliards de dollars en actions directes et en capital-risque pour aider des entreprises américaines sélectionnées à accroître leur croissance, à stimuler l'innovation et à accélérer la fabrication de produits stratégiques.

Par ailleurs, JPMorgan Chase a annoncé la création d'un conseil consultatif externe composé de dirigeants des secteurs public et privé, chargé d'orienter l'initiative de la banque en matière de sécurité et de résilience.

Le conseil sera présidé par Jamie Dimon,directeur général de JPMorgan, et comprendra des membres tels que Jeff Bezos, fondateur d'Amazon AMZN.O , Michael Dell, directeur général de Dell Technologies DELL.N , et Jim Farley, directeur général de Ford Motor F.N .