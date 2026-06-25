JPMorgan nomme Petno et Rohrbaugh coprésidents, renforçant ainsi la planification de la succession de Dimon

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JPMorgan Chase JPM.N a nommé jeudi deux cadres de l'entreprise, Doug Petno et Troy Rohrbaugh, au poste de coprésidents, faisant ainsi avancer la planification de la succession alors que le directeur général de longue date, Jamie Dimon, fête ses 20 ans à la tête de la plus grande banque de Wall Street.

M. Dimon dirige JPMorgan depuis janvier 2006, ayant guidé la banque à travers la crise financière mondiale et des périodes de forte volatilité des marchés. Les investisseurs spéculent depuis longtemps sur la date de son départ et sur l’identité de son successeur.

Troy Rohrbaugh deviendra directeur général de la division « Consumer and Community Banking », alors que Marianne Lake, qui dirigeait cette activité, s’apprête à prendre sa retraite après plus de 25 ans au service de l’établissement, a indiqué JPMorgan.

Par ailleurs, M. Petno deviendra directeur général de la banque commerciale et d’investissement dans le cadre d’un remaniement de la direction.

“Les promotions de M. Petno et de M. Rohrbaugh aux postes de coprésidents et de directeur général uniques des deux plus grandes divisions de la société s’inscrivent dans le cadre du processus continu de planification de la succession mené par le conseil d’administration”, a déclaré JPMorgan dans un communiqué.

M. Dimon a souvent réaffirmé que le conseil d’administration de la banque se concentrait sur la planification de la succession et que l’établissement disposait d’un groupe de cadres “extrêmement” qualifiés, prêts à en prendre les rênes à terme.

Sous sa direction, la banque s’est hissée au sommet de Wall Street, tant en termes d’actifs que de valeur boursière. JPMorgan affiche désormais une capitalisation boursière de plus de 890 milliards de dollars, éclipsant la valeur combinée de ses deux principaux concurrents, Bank of America et Citigroup.

Dans un communiqué, M. Dimon a déclaré que ces changements à la tête de l’entreprise marquent “une étape importante” dans le plan de succession du conseil d’administration.

Mary Erdoes restera directrice générale de la division de gestion d’actifs et de patrimoine, tandis que Jennifer Piepszak conservera son poste de directrice des opérations.