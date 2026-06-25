JPMorgan nomme Petno et Rohrbaugh coprésidents, affinant ainsi son plan de succession pour Dimon

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* Marianne Lake prend sa retraite après 25 ans chez JPMorgan

* Petno prendra la tête de la banque commerciale et d'investissement

* La course à la succession de Dimon sous les projecteurs

(Ajout de détails et de contexte tout au long de l'article) par Manya Saini et Nupur Anand

JPMorgan Chase JPM.N a nommé jeudi deux cadres du groupe, Doug Petno et Troy Rohrbaugh, au poste de coprésidents, faisant ainsi avancer la planification de la succession alors que le directeur général de longue date, Jamie Dimon, fête ses 20 ans à la tête de la plus grande banque de Wall Street.

Ces changements à la tête de l'entreprise risquent de réduire le cercle des cadres supérieurs longtemps considérés comme les successeurs de Jamie Dimon, connu pour exercer une influence sans pareille à Wall Street. Ses opinions sur l'économie, la réglementation et les marchés financiers sont suivies de près tant par les investisseurs que par les décideurs politiques.

La question de savoir qui lui succédera est donc devenue l’une des transitions de direction les plus suivies du monde des affaires américain.

JPMorgan a annoncé jeudi que Rohrbaugh deviendrait directeur général de la division « Consumer and Community Banking », alors que Marianne Lake, qui dirigeait cette division, s’apprête à prendre sa retraite après plus de 25 ans au service de l’établissement.

Par ailleurs, Petno deviendra directeur général de la banque commerciale et d’investissement dans le cadre d’un remaniement de la direction. Mary Erdoes restera directrice générale de la gestion d’actifs et de patrimoine, tandis que Jennifer Piepszak conservera son poste de directrice des opérations.

« Les changements annoncés aujourd’hui marquent une étape importante dans le processus mûrement réfléchi mené par notre conseil d’administration concernant la planification de la succession et le développement de nos principaux dirigeants », a déclaré Jamie Dimon.

LA PLUS GRANDE COURSE À WALL STREET Parmi les autres favoris figuraient Marianne Lake, dont le nom avait été avancé par les analystes et les médias comme candidate potentielle au poste de directeur général, ainsi que Jennifer Piepszak, une autre cadre chevronnée.

Marianne Lake avait auparavant occupé les fonctions de directrice générale de la division des crédits à la consommation de la banque, ainsi que celles de directrice financière.

Marianne Lake et Jennifer Piepszak faisaient partie des dirigeants chargés d’intégrer la First Republic Bank, en faillite, après son rachat par JPMorgan l’année dernière. Il s’agissait de la première acquisition de cette envergure pour JPMorgan depuis ses rachats de Bear Stearns et de Washington Mutual pendant la crise financière.

L’année dernière, Jennifer Piepszak s’était retirée de la course et avait été nommée directrice des opérations de la banque, tandis que le départ à la retraite de Marianne Lake la met hors course.

« Les promotions de Petno et Rohrbaugh aux postes de coprésidents et de directeurs généraux uniques des deux plus grandes divisions de la société s’inscrivent dans le cadre du processus de planification de la succession mené actuellement par le conseil d’administration », a déclaré JPMorgan dans un communiqué.

La banque a également accordé à Petno et Rohrbaugh des primes de fidélisation exceptionnelles de 30 millions de dollars chacun, tandis qu’Erdoes et Piepszak ont chacune reçu 20 millions de dollars.

L'ÈRE DIMON Dimon, connu pour son charisme et son franc-parler, est devenu directeur général de JPMorgan en janvier 2006 et a pris les fonctions de président du conseil d’administration un an plus tard.

Son envergure a également alimenté des spéculations récurrentes selon lesquelles il pourrait un jour occuper un poste de haut niveau à Washington, tel que celui de secrétaire au Trésor.

Dimon a souvent réaffirmé que le conseil d’administration de la banque se concentrait sur la planification de la succession et que l’établissement disposait d’un groupe de cadres « extrêmement » qualifiés, prêts à en prendre les rênes à terme.

Sous sa direction, la banque s’est hissée au sommet de Wall Street, tant en termes d’actifs que de valeur boursière. JPMorgan affiche désormais une capitalisation boursière de plus de 890 milliards de dollars, éclipsant la valeur combinée de ses deux principaux concurrents, Bank of America et Citigroup.

« Je resterai en poste pendant quelques années en tant que directeur général, puis peut-être encore quelques années en tant que président exécutif, selon la décision du conseil d’administration », avait déclaré Jamie Dimon en février, lors de la journée des investisseurs de la banque.

L'action JPMorgan affichait en fin de matinée une hausse de près de 1 %.