JPMorgan Chase JPM.N a nommé mardi Bregje de Best, une collaboratrice interne, au poste de directrice financière, en remplacement de Jeremy Barnum, qui quittera ses fonctions après la publication des résultats du premier trimestre 2027 de la plus grande banque américaine.

Âgée de 43 ans, de Best rejoint le cercle restreint des femmes qui ont brisé le plafond de verre pour accéder aux postes de direction des grandes institutions financières, un secteur où les femmes restent sous-représentées aux plus hauts échelons.

En tant que directrice financière de JPMorgan, de Best supervisera les finances, les fonds propres et le reporting financier de l’établissement, ce qui la placera parmi les femmes les plus influentes du secteur bancaire américain.

“Pour les investisseurs, je surveillerais trois points: la manière dont elle présente le rendement du capital compte tenu de l’important excédent de capital de la banque, la discipline en matière de dépenses (notamment celles liées aux technologies et à l’IA) et les prévisions concernant le produit net d’intérêt à mesure que les taux évoluent”, a déclaré David Wagner, responsable des actions et gestionnaire de portefeuille chez Aptus Capital Advisors, qualifiant cette nomination de “continuité” plutôt que de “changement de cap”.

Dans le cadre du plan de transition, de Best rejoindra le comité de direction de JPMorgan et Barnum (qui a intégré la banque en 1994 et occupe le poste de directeur financier depuis six ans) deviendra vice-président.

Barnum, âgé de 54 ans, dirigera la journée des investisseurs de la banque en février ainsi que la présentation des résultats en avril.

“INATTENDU MAIS ORDONNÉ”

“Jeremy est un directeur financier exceptionnel de notre entreprise depuis 2021 et il est extrêmement respecté”, a déclaré le directeur général Jamie Dimon. “Après de nombreuses années à ce poste, il a demandé à passer le relais de la direction financière à un autre cadre exceptionnel.”

La banque a indiqué qu’il avait accepté de rester en poste jusqu’au début de l’année 2028 afin d’aider les cadres supérieurs dans le cadre d’initiatives à l’échelle de l’entreprise.

Dans une note, les analystes de TD Cowen ont qualifié cette transition d’inattendue mais ordonnée. “Barnum incarne sans aucun doute le visage public de JPMorgan”, ont-ils déclaré.

Au cours de son mandat, Barnum a guidé JPMorgan à travers plusieurs moments décisifs, notamment l’intégration de First Republic, acquise dans le cadre d’un accord de sauvetage orchestré par le gouvernement lors de la crise bancaire de 2023.

Il a également su faire face à la hausse des taux d’intérêt et au ralentissement prolongé des introductions en bourse et des opérations de fusion-acquisition en 2022 et 2023, après un boom record en 2021.

Dans ses fonctions actuelles, de Best occupe le poste de directrice financière de la division Commercial and Investment Bank, une unité opérationnelle majeure de JPMorgan. Le géant bancaire annoncera le nom de son successeur à ce poste l’année prochaine.

Les analystes de Morgan Stanley ont déclaré que, bien que cette annonce soit “quelque peu inattendue”, ils ne s’attendaient pas à ce que ce changement de directeur financier affecte la stratégie de JPMorgan ou ses perspectives préliminaires pour 2027.

“Nous ne prévoyons pas d’impact significatif sur le cours de l’action à la suite de cette nouvelle”, a déclaré la société de courtage. L’action JPMorgan affichait en fin de matinée une baisse de 2 %.

La promotion de de Best marque une étape importante dans la succession à la tête de JPMorgan, la banque continuant de puiser dans son vaste vivier de cadres supérieurs pour pourvoir les postes clés.

Auparavant, elle était codirectrice de la division “Global Corporate Banking” et a occupé des postes de direction dans les secteurs de la banque d’investissement et des marchés au Royaume-Uni et en Asie.

Brian Mulberry, stratège en chef des marchés chez Zacks Investment Management, a déclaré que ce changement de directeur financier ne devrait pas modifier la position du gestionnaire de fortune sur ce titre dans son portefeuille de dividendes.

“Mais nous serons curieux de voir si des changements majeurs dans la gestion du bilan interviendront l’année prochaine, notamment en matière de rachats d’actions et d’augmentations de dividendes”, a-t-il ajouté.