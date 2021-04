JPMORGAN : les profits soutenus par d'importantes reprises de provisions

(AOF) - Première banque américaine à présenter ses résultats, JPMorgan a dévoilé des profits multipliés par près de 5, bénéficiant de 5,2 milliards de dollars de reprises de provisions et de sa bonne performance dans la banque d'investissement. Au premier trimestre, le bénéfice net a bondi de 399% à 14,30 milliards de dollars, soit 4,50 dollars par action. Corrigé des éléments exceptionnels, le bénéfice par action est ressorti à 3,31 dollars, à comparer au consensus FactSet de 3,10 dollars.

Du fait de la pandémie, les banques américaines ont enregistré en 2020 d'importantes provisions afin de faire face au risque de non-remboursement de crédits. Le scénario pessimiste ne s'est pas concrétisé, elles peuvent désormais reprendre une partie de leurs provisions.

Les revenus de JPMorgan ont progressé de 14% à 31,12 milliards de dollars, ressortant sous les attentes : 30,5 milliards de dollars. Les produits d'intérêt ont chuté de 11% à 13 milliards de dollars du fait de la faiblesse des taux d'intérêt. Les dépenses ont, elles, progressé de 12% à 18,73 milliards de dollars.

Le produit net bancaire de l'établissement a été soutenu par la division de banque de financement et d'investissement. Celle-ci a vu son bénéfice net s'envoler de 189% à 5,7 milliards de dollars pour des revenus en progression de 46% à 14,6 milliards de dollars.

Dans le détail, les revenus de la banque d'investissement ont augmenté de 222% à 2,9 milliards de dollars. Ceux tirés des activités de marché ont augmenté 25% à 9,05 milliards de dollars. Le courtage sur les Taux, crédit, changes et matières premières (FICC), a enregistré un bond de 15% de ses revenus à 5,8 milliards de dollars. Dans le courtage actions, les revenus de JPMorgan ont augmenté de 47% à 3,3 milliards.

AOF - EN SAVOIR PLUS

Réductions d'effectifs en cascade

Aux Etats-Unis et en Europe, les banques d'investissement avaient mis en pause leurs plans de réduction d'effectifs. Toutefois, face à un envol du coût des impayés, ces établissements vont devoir réduire leurs effectifs. Même si, sur l'année 2020, certains analystes estiment que les revenus des douze grandes banques d'investissement mondiales devraient bondir de 25% à plus de 188 milliards de dollars. S & P Global Ratings considère que 2021 pourrait s'avérer encore plus dure que 2009.

Les banques européennes sont les plus actives en matière de réduction d'effectifs. Au troisième trimestre, les effectifs de « front office » ont diminué de 5% en Europe. Les métiers actions ont été les plus touchés.

Commerzbank, qui a affiché des pertes de 162 millions d'euros entre janvier et septembre suite à des provisions pour faire face à la crise et à des charges de restructuration, pourrait supprimer environ 10.000 postes. C'est presque autant que sa rivale, Deutsche Bank, qui va ramener ses effectifs de 87.000 à 74.000 emplois d'ici à 2022.