JPMorgan : les profits progressent plus que prévu grâce à la banque de détail

Toujours très surveillés, les revenus tirés des activités de marché ont reculé de 4% à 8,4 milliards de dollars. Le courtage sur les Taux, crédit, changes et matières premières (FICC), a enregistré des revenus stables à 5,7 milliards de dollars. Dans le courtage actions, les revenus de JPMorgan ont reculé de 12% à 2,7 milliards de dollars.

Les activités de banque de détail pour les particuliers et petites entreprises (Consumer & Community Bank) se sont en particulier distinguées avec un bénéfice net bondissant de 80% à 5,24 milliards de dollars.

(AOF) - JPMorgan a publié des résultats en forte hausse et meilleurs que prévu au premier trimestre grâce à la banque de détail. Le bénéfice net s’est envole de 52% à 12,62 milliards de dollars, soit 4,10 dollars par action. Les analystes visaient 3,41 dollars par action. Les revenus ont bondi de 25% à 38,35 milliards de dollars, soutenus par le bond de 49% des revenus d'intérêts à 20,8 milliards de dollars. Le marché visait 36,13 milliards de dollars.

