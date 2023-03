JPMorgan : les marchés actions ont atteint leur point haut au premier trimestre

(AOF) - JPMorgan maintient sa prévision selon laquelle le premier trimestre aura probablement marqué le point culminant pour les actions cette année. S’il anticipe un rebond des marchés à court terme car ceux-ci sont désormais ' survendus ', il recommande d’en profiter pour réduire son exposition.

" Nous ne pensons pas que ces rebonds persisteront, le risque d'erreur de politique monétaire continuant à s'accumuler. En résumé, nous ne prévoyons pas d'amélioration fondamentale du rapport risque-rendement des actions tant que la Fed ne sera pas plus avancée dans ses réductions de taux ", préviennent les stratégistes.

Dans ce contexte, la banque américaine affiche sa préférence pour les valeurs à faible bêta et une prudence accrue à l'égard des valeurs cycliques, des banques et des titres ' value '.

Comme les probabilités de récession sont susceptibles d'augmenter à nouveau au second semestre de cette année, nous pensons que la corrélation devrait revenir à un niveau normal et inverse entre les actions et les obligations.

JPMorgan constate que les rendements obligataires ont fortement baissé à la suite de la dernière hausse du cycle de la Fed. Cela suggère qu'à court terme, les liquidités pourraient être la meilleure option, car au cours des dernières semaines, les rendements obligataires ont baissé en raison de l'augmentation du risque de crédit, ce qui s'est traduit par une situation de ‘surachat' à court terme pour les obligations. Mais pour les stratégistes, " à mesure que nous avançons dans le deuxième semestre, les rendements obligataires devraient recommencer à baisser de manière significative ".