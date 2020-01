JPMORGAN : le bénéfice net atteint les 8,5 milliards de dollars au quatrième trimestre

(AOF) - JPMorgan a dévoilé mardi ses résultats au titre de son quatrième trimestre 2019. Ainsi, le géant bancaire américain a publié un bénéfice net de 8,52 milliards de dollars sur la période, ou 2,57 dollars par action, à comparer avec un bénéfice net de 7,07 milliards de dollars, ou 1,98 dollars par action, un an plus tôt. Le consensus FactSet visait 2,35 dollars par action. De plus, les revenus de JPMorgan s'établissent à 28,30 milliards de dollars au quatrième trimestre, contre 26,1 milliards un an plus tôt. Le marché tablait sur 27,70 milliards de dollars. Elle a bénéficié de la bonne performanc

Elle a bénéficié de la bonne performance de ses activités dans le courtage. Dans le courtage FICC (obligations, devises et matières premières), le revenu a bondi de 86% à 3,45 milliards de dollars tandis qu'il a progressé de 15% à 1,5 milliard pour les actions.

Le titre JPMorgan est attendu en hausse lors de l'ouverture des marchés actions américains.