Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client JPMorgan: la réunion d'investisseurs bien accueillie information fournie par Cercle Finance • 23/05/2022 à 16:09









(CercleFinance.com) - JPMorgan a relevé lundi sa prévision de revenu net d'intérêt pour 2022 à l'occasion de la journée d'investisseurs annuelle organisée par la banque américaine.



La firme new-yorkaise a déclaré ce matin viser un produit net d'intérêt, hors marchés, de plus de 56 milliards de dollars cette année, contre un objectif précédent de plus de 53 milliards.



La première banque américaine par l'actif a par ailleurs confirmé son intention d'afficher des dépenses ajustées de l'ordre de 77 milliards de dollars sur l'exercice.



JPMorgan ajoute par ailleurs que son objectif d'un retour sur capital 'tangible' (ROTCE) de quelque 17% pourrait être atteint dès cette année.



A horizon 2023, l'établissement décrit un environnement marqué par des améliorations au niveau de son efficacité en interne, mais aussi par des tensions inflationnistes et une concurrence accrue pou recruter des talents.



Les annonces de la banque étaient globalement bien perçues à Wall Street et l'action grimpait de 3,5% lundi dans les premiers échanges.





Valeurs associées JPMORGAN CHASE NYSE +4.97%