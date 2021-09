Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client JPMorgan : la marque Chase fait son entrée au Royaume-Uni information fournie par Cercle Finance • 21/09/2021 à 14:33









(CercleFinance.com) - Le géant américain JPMorgan Chase a annoncé mardi qu'il allait lancer une nouvelle banque numérique au Royaume-Uni, sous sa marque Chase. Disponible via une application mobile, Chase proposera l'ouverture sans frais d'un compte courant offrant des récompenses en fonction des dépenses quotidiennes réglées par carte. Chaque compte bénéficie par ailleurs d'une gamme de fonctionnalités visant à aider les clients à gérer leur budget, leur argent, leurs dépenses et à faire des économies. Chase prévoit d'introduire par la suite une vaste gamme de produits bancaires, notamment des comptes d'épargne et d'investissement ainsi que des produits de crédit Chase est déjà la première banque grand public aux Etats-Unis, où elle propose des services financiers à plus de 60 millions de ménages américains.

Valeurs associées JPMORGAN CHASE NYSE 0.00%