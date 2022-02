JPMorgan : la crise en Ukraine pourrait se traduire par des Banques centrales moins " hawkish "

Dans le même temps, ils jugent que la crise entre la Russie et l'Ukraine pourrait obliger la Fed à réévaluer sa trajectoire de resserrement de sa politique monétaire, ce qui amènerait les Banques centrales à devenir moins agressives, tandis que les décideurs politiques pourraient envisager des mesures de relance budgétaire supplémentaires (par exemple, la réduction de la taxe sur l'essence aux États-Unis).

(AOF) - « Les tensions entre la Russie et l'Ukraine constituent un risque faible pour les bénéfices des entreprises américaines, mais un choc sur les prix de l'énergie, dans un contexte où les Banques centrales se concentrent sur l'inflation, pourrait nuire à la confiance des investisseurs et aux perspectives de croissance », préviennent les stratèges de JPMorgan.

