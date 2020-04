JPMORGAN forte baisse des résultats : la banque se prépare à la montée des pertes sur les prêts

(AOF) - JPMorgan a dévoilé des résultats en forte baisse en raison de la nette progression du coût du risque. Au premier trimestre, le bénéfice net a chuté de 69% à 2,865 milliards de dollars, soit 78 cents par action. Le consensus FactSet s'élevait à 2,16 dollars. Ce net recul s'explique par le bond du coût du risque, qui est passé en un an de 1,495 milliard de dollars à 8,285 milliards de dollars. Ce dernier comprend en particulier 6,8 milliards de dollars mis en réserve afin de faire face au risque de non-remboursement de crédits lié à la pandémie de Coronavirus.

Ce montant était difficilement prévisible pour les analystes, ce qui explique une grande partie de la différence entre le bénéfice par action de la banque et le consensus.

Les revenus de JPMorgan ont reculé de 3% à 29,07 milliards de dollars, ressortant sous les attentes : 29,55 milliards de dollars. Les produits d'intérêt sont stables à 14,5 milliards de dollars. Les dépenses ont progressé de 3% à 16,85 milliards de dollars.

Du fait de la volatilité des marchés liée au Covid-19, les revenus tirés des activités qui y sont liées ont bondi de 32% à 7,2 milliards de dollars. Le courtage sur les Taux, crédit, changes et matières premières (FICC), a enregistré un bond de 34% de ses revenus à 4,99 milliards de dollars. Dans le courtage actions, les revenus de JPMorgan ont augmenté de 28% à 2,24 milliard, en raison principalement des dérivés.

En revanche, les revenus de la banque d'investissement ont chuté de 49% à 888 millions de dollars.

Son activité de banque de détail (Consumer & community banking) a vu son bénéfice net fondre de 95% à 191 millions de dollars du fait des importantes réserves pour pertes sur prêts : 5,5 milliards de dollars.

