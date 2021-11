JPMorgan est la plus importante banque systémique

BPCE, Groupe Crédit Agricole, Morgan Stanley, UBS, Santander et Société Générale font notamment partie de la dernière catégorie avec un coussin de 1%.

Dans la catégorie suivante se trouvent notamment Bank of America, Deutsche Bank, Barclays, Bank ot China, Goldman Sachs… Leur coussin est de 1,5%.

BNP Paribas, Citigroup et HSBC figurent dans la deuxième catégorie et se voient exiger un coussin de fonds propres supplémentaires équivalant à 2% de ses actifs pondérés par les risques.

(AOF) - JPMorgan est la plus importante banque dans le monde du point de vue des risques systémiques, a annoncé le Conseil de stabilité financière. La liste des 30 banques systémiques, qui sont classées en 4 catégories, n’a pas changé par rapport à 2020. JPMorgan est la seule banque dans la première catégorie et, de ce fait, la banque américaine doit constituer un coussin de capital supplémentaire de 2,5% de ses actifs pondérés par les risques, au-delà du minimum demandé.

Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard.

Copyright 2021 Agence Option Finance (AOF) - Tous droits de reproduction réservés par AOF. AOF collecte ses données auprès des sources qu'elle considère les plus sûres. Toutefois, le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition. Ainsi le lecteur devra tenir AOF et ses contributeurs indemnes de toute réclamation résultant de cette utilisation. Agence Option Finance (AOF) est une marque du groupe Option Finance.