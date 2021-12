Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client JPMorgan: deux litiges soldés pour 200 millions de dollars information fournie par Cercle Finance • 17/12/2021 à 16:31









(CercleFinance.com) - JPMorgan Chase a annoncé vendredi qu'il allait payer 200 millions de dollars pour mettre fin à des procédures lancées par les autorités américaines, qui lui reprochaient de ne pas avoir conservé de documentation au titre de ses activités de maison de courtage.



La banque américaine versera 125 millions de dollars à la Securities and Exchange Commission (SEC), l'autorité de tutelle des marchés financiers, pour clore une première enquête.



JPMorgan versera en parallèle 75 millions de dollars à la Commodity Futures Trading Commission (CFTC), qui avait elle aussi ouvert un dossier sur le groupe.



La SEC et la CFTC reprochaient à JPMorgan de ne pas avoir conservé des copies de certaines communications devant être archivées en vertu de la réglementation s'appliquant aux sociétés de courtage, au opérateurs de swaps et aux négociants en contrats à terme.





Valeurs associées JPMORGAN CHASE NYSE -2.16%