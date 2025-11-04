JPMorgan Chase répond aux demandes d'accès équitable aux services bancaires

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

JPMorgan Chase JPM.N a déclaré dans un dépôt réglementaire mardi qu'elle répondait aux demandes des autorités gouvernementales et d'autres parties concernant les politiques et les processus de la banque liés à l'accès équitable aux services bancaires pour tous les Américains.

L'Office of the Comptroller of the Currency des États-Unis a publié en septembre de nouvelles directives visant à décourager les banques de résilier les comptes des clients en fonction de leurs convictions politiques ou religieuses, à la suite d'une directive du président Donald Trump demandant aux régulateurs d'examiner les institutions financières pour détecter d'éventuels préjugés politiques.

"Certaines de ces questions sont à différents stades, y compris des examens, des enquêtes et des procédures judiciaires", a déclaré la banque.

Bank of America BAC.N a également déclaré la semaine dernière qu'elle recevait également des demandes .