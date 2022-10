Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client JPMorgan Chase: recul de 17% du bénéfice net trimestriel information fournie par Cercle Finance • 14/10/2022 à 13:12









(CercleFinance.com) - JPMorgan Chase publie un bénéfice net en recul de 17% à 9,74 milliards de dollars au titre du troisième trimestre 2022, soit 3,12 dollars par action, en raison essentiellement de provisions pour pertes sur crédit de 1,54 milliard sur la période.



L'établissement bancaire explique que ces provisions, qui se comparent à des reprises de provisions symétriques sur la même période en 2021, traduisent notamment la croissance des prêts et l'impact d'une mise à jour de ses scénarios macroéconomiques.



JP Morgan a vu des revenus s'accroitre de 10% à 33,5 milliards de dollars, avec une croissance de 34% de ses revenus d'intérêts nets sur fond de taux plus élevés, mais une contraction de 8% de ses autres types de revenus.





