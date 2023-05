JPMorgan Chase: rachat de First Republic bien accueilli information fournie par Cercle Finance • 02/05/2023 à 09:12

(CercleFinance.com) - JPMorgan Chase s'est adjugé 2,1% lundi, après l'annonce de la reprise par le groupe bancaire de la majorité des actifs et de certains passifs de la First Republic Bank en faillite, auprès de la Federal Deposit Insurance Corporation, et à la demande du gouvernement américain.



'En réalisant cette transaction, JPMorgan Chase soutient le système financier américain grâce à sa force et à ses capacités d'exécution importantes. Dans le cadre de l'achat, elle prend en charge tous les dépôts, assurés et non assurés', soulignait-il.



JPMorgan Chase prévoit de comptabiliser un gain initial ponctuel après impôt d'environ 2,6 milliards de dollars, gain qui ne comprend pas les coûts de restructuration après impôts d'environ deux milliards prévus au cours des 18 prochains mois.



Sans compter ce gain ponctuel et ces coûts de restructurations, la transaction devrait avoir un effet relutif modeste sur le BPA de l'établissement financier new-yorkais, et générer un bénéfice net supplémentaire de plus de 500 millions de dollars par année.