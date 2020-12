Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client JPMorgan Chase : nouveau programme de rachats d'actions Cercle Finance • 21/12/2020 à 16:12









(CercleFinance.com) - JPMorgan Chase indique avoir approuvé un programme de rachats d'actions pour 30 milliards de dollars, après en avoir obtenu le feu vert de la part de la Réserve Fédérale à la suite de ses derniers tests de résistance. La banque centrale a en effet conclu qu'en cas de crise, l'établissement bancaire conserverait un ratio de capital 'common equity Tier 1' (CET1) de 11,3%, même en incluant un nouvel étage de fonds appelé 'stress capital buffer' de 3,3%. JPMorgan affirme que la mise en oeuvre de son programme de rachats d'actions, décidé vendredi soir par son conseil d'administration, doit commencer au premier trimestre 2021. Il a aussi l'intention de maintenir son dividende actuel de 90 cents par action.

