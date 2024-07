Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client JPMorgan Chase: hausse de 25% du bénéfice net trimestriel information fournie par Cercle Finance • 12/07/2024 à 13:16









(CercleFinance.com) - JPMorgan Chase publie un bénéfice net en hausse de 25% à 18,15 milliards de dollars au titre de son deuxième trimestre 2024, soit 6,12 dollars par action (+29%), dopé notamment par un gain net de 7,9 milliards sur la vente d'actions Visa.



Les revenus de la banque new-yorkaise ont augmenté de 20% à 51 milliards de dollars, tandis que ses dépenses hors intérêt se sont accrues de 14% à 23,7 milliards et que ses provisions pour pertes sur crédit ont augmenté de 5% à 3,05 milliards.



'Alors que les valorisations de marché et les écarts de crédit semblent refléter des perspectives économiques plutôt bénignes, nous restons vigilants à propos de potentiels risques extrêmes', affirme le CEO Jamie Dimon, mentionnant la situation géopolitique.





Valeurs associées JPMORGAN CHASE 207,43 USD NYSE 0,00%