JPMorgan Chase : hausse de 155% du bénéfice net trimestriel Cercle Finance • 13/07/2021 à 13:25









(CercleFinance.com) - JPMorgan Chase publie un bénéfice net en hausse de 155% à plus de 11,9 milliards de dollars au titre du deuxième trimestre 2021, soit 3,78 dollars par action, dépassant largement l'estimation moyenne des analystes. L'établissement bancaire a vu des revenus se tasser de 7% à 31,4 milliards de dollars, mais il a profité d'importantes reprises de provisions pour pertes de crédit qui se sont traduites par un bénéfice net sur cette ligne comptable de 2,3 milliards. 'Nous avons de nouveau profité ce trimestre d'une libération de réserves significative alors que l'environnement continue de s'améliorer, mais nous ne considérons pas ceci comme des profits coeur ou récurrents', prévient le CEO Jamie Dimon.

Valeurs associées JPMORGAN CHASE NYSE +1.71%