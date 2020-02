Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client JPMorgan Chase : en hausse, mais un analyste abaisse sa cible Cercle Finance • 26/02/2020 à 16:47









(CercleFinance.com) - Le titre JPMorgan Chase avance ce mercredi de +1%, même si l'analyste Jefferies reste à 'Conserver' sur la valeur, et annonce revoir à la baisse son objectif de cours sur la valeur. La cible du broker passe ainsi de 151 à 140 dollars. 'JPMorgan continue de s'améliorer dans tous les secteurs d'activité(...). Les gains de parts de marché devraient continuer de s'agréger, le management creusant dans des zones uniques afin de combler les lacunes existantes', retient Jefferies.

Valeurs associées JPMORGAN CHASE NYSE -3.16%