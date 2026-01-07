JPMorgan Chase coupe ses liens avec les cabinets de conseil en vote, selon le WSJ

L'unité de gestion d'actifs de JPMorgan Chase JPM.N coupe tous les liens avec les cabinets de conseil en vote avec effet immédiat, a rapporté le Wall Street Journal mercredi, citant un mémo interne.

Lors de la prochaine saison des procurations, qui commence généralement en mars et se poursuit jusqu'en juin, avant les assemblées générales annuelles d'actionnaires des entreprises, la banque commencera à utiliser une plateforme interne alimentée par l'intelligence artificielle, qu'elle appelle Proxy IQ, pour l'assister dans les votes des entreprises américaines, selon le rapport.

Les cabinets de conseil en vote, tels que Glass Lewis et ISS, examinent les propositions des actionnaires et les problèmes de gouvernance d'entreprise et émettent des recommandations de vote à l'intention des investisseurs institutionnels avant les assemblées générales d'actionnaires.

Leurs conseils peuvent influencer les résultats des élections au conseil d'administration, les décisions relatives à la rémunération des dirigeants et les résolutions environnementales ou sociales.

Les deux sociétés font depuis longtemps l'objet de critiques, souvent de la part de dirigeants d'entreprise, quant à l'influence de leurs recommandations, mais leurs conseils sont largement sollicités par les investisseurs institutionnels.

Un porte-parole de la banque, de Glass Lewis et d'ISS n'a pas immédiatement répondu aux demandes de commentaires de Reuters. Reuters n'a pas pu vérifier le rapport de manière indépendante.

Depuis des années, les conservateurs et certains chefs d'entreprise soulèvent une série de plaintes au sujet des cabinets de conseil en vote et des grands gestionnaires de fonds, arguant qu'ils recommandent souvent des votes contre les décisions du conseil d'administration ou les administrateurs et qu'ils accordent trop d'importance aux questions climatiques et sociales.

En décembre, le président américain Donald Trump a signé un décret visant à renforcer la surveillance de l'industrie des cabinets de conseil en vote, au motif que les principales entreprises "font souvent avancer et donnent la priorité à des programmes radicaux motivés par des considérations politiques".

Glass Lewis et ISS ont nié à plusieurs reprises tout acte répréhensible dans le cadre de ces allégations.