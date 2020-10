Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client JPMorgan Chase : consensus battu au 3e trimestre Cercle Finance • 13/10/2020 à 13:32









(CercleFinance.com) - JPMorgan Chase publie un bénéfice net en hausse de 4% à 9,44 milliards de dollars au titre du troisième trimestre, soit 2,92 dollars par action, là où le consensus de marché anticipait environ 70 cents de moins. Ses revenus sont restés stables à 29,9 milliards, la baisse de 9% des revenus d'intérêts nets ayant été compensée par une croissance de 7% des revenus hors intérêts, et les provisions pour pertes de crédit ont chuté de 60% à 611 millions de dollars. La banque ajoute avoir maintenu ses réserves de crédit à 34 milliards de dollars, 'étant donnée l'incertitude économique significative', et renforcé son ratio de solvabilité CET1 de 60 points de base (après paiement de dividendes) à 13%.

