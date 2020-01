Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client JPMorgan Chase : BPA meilleur que prévu au 4e trimestre Cercle Finance • 14/01/2020 à 13:05









(CercleFinance.com) - JPMorgan Chase publie un bénéfice net en hausse de 21% à 8,52 milliards de dollars au titre du dernier trimestre 2019, soit 2,57 dollars par action, un BPA battant de 23 cents l'estimation moyenne des analystes. Les revenus se sont accrus de 9% à 29,2 milliards, grâce à une progression de 21% des revenus hors intérêts, portés par les marchés actions et revenus fixes, la gestion d'actifs et de fortune, ainsi que les prêts hypothécaires et automobiles. 'Si nous avons continué de faire face à un niveau élevé de problèmes géopolitiques complexes, la croissance mondiale s'est stabilisée et la résolution de certains problèmes commerciaux a aidé l'activité des marchés', souligne le PDG Jamie Dimon.

Valeurs associées JPMORGAN CHASE NYSE +0.82%