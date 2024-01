Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client JPMorgan Chase: baisse de 15% du BPA au 4e trimestre information fournie par Cercle Finance • 12/01/2024 à 13:28









(CercleFinance.com) - JPMorgan Chase publie un bénéfice net en baisse de 15% à 9,3 milliards de dollars au titre du dernier trimestre 2023, soit 3,04 dollars par action, sous l'effet notamment d'une augmentation de ses provisions pour pertes sur crédit à 2,76 milliards.



Les résultats de la banque new-yorkaise se sont contractés malgré une croissance de 12% de ses revenus, à 39,9 milliards de dollars, dopés par l'acquisition de First Republic sans laquelle ils se sont accrus de 7%, grâce notamment aux taux plus élevés.



Ses dépenses hors intérêt ont augmenté de 29% (+24% hors First Republic) à 24,5 milliards de dollars du fait notamment de frais de personnel plus élevés avec l'inflation des salaires et l'augmentation des effectifs en front office et en technologie.





Valeurs associées JPMORGAN CHASE NYSE -0.37%