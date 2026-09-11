JPMorgan aurait suspendu ses prêts à « Situational Awareness » suite à des pertes liées à l'IA, selon une source

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(Modifications apportées à la source, ajout de détails dans l'ensemble du texte)

JPM.N , filiale de JPMorgan Chase, a mis fin à ses activités de prêt en faveur du fonds spéculatif Situational Awareness de Leopold Aschenbrenner après les lourdes pertes liées à ses paris sur l'IA, a déclaré vendredi à Reuters une source proche du dossier.

Ce fonds spéculatif spécialisé dans l’IA a été contraint de céder la majeure partie de son portefeuille d’actions cotées à Citadel après qu’une vague de ventes massives sur les valeurs mondiales du secteur des semi-conducteurs a mis à mal ses positions à effet de levier.

JPMorgan, l’un des principaux prêteurs du fonds, a informé Situational qu’il mettrait fin à sa relation de crédit à la suite de ces pertes, a précisé la source.

D'autres banques de Wall Street, notamment Goldman Sachs

GS.N , Citigroup C.N et Bank of America BAC.N , continuent d’assurer le courtage de la société.

JPMorgan, Situational Awareness, Goldman, Citi et BofA n'ont pas immédiatement répondu aux demandes de commentaires de Reuters.

C’est le Financial Times qui a été le premier à rapporter cette information.