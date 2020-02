JPMorgan Asset Management maintient son orientation favorable au risque

(AOF) - « Nous maintenons notre orientation favorable au risque, en restant surpondérés sur les actions ». C'est ce qu'a indiqué Tim Lintern, stratégiste au sein de l'équipe multi-asset solutions de JPMorgan Asset Management, à l'occasion d'un bulletin hebdomadaire. Ses marchés favoris sont les États-Unis et les marchés émergents. L'expert dit prendre également des positions sur les actions canadiennes et australiennes. En parallèle, le stratégiste continue à préférer les obligations souveraines italiennes aux Gilts du Royaume-Uni et, dans le segment du crédit, le marché de la dette émergente.