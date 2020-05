JPMorgan anticipe une phase de consolidation/faiblesse des marchés actions

(AOF) - Conséquence du récent rally, les indices boursiers ont atteint les objectifs de JPMorgan la semaine dernière et il prévoit une phase de consolidation/faiblesse à partir de maintenant. Le stratège observe que le PER à un an évolue désormais à un plus haut de 20 ans et que les indicateurs de positionnement des investisseurs ne sont plus aussi déprimés. Il note également que les relations entre les États-Unis et la Chine risquent de s'aigrir à nouveau, avec le retour de l'incertitude commerciale avant même que les élections de novembre ne soient terminées.

D'une manière générale, le principal moteur des préférences sectorielles reste l'orientation des rendements obligataires. Selon lui, les rendements obligataires pourraient rester bas plus longtemps en raison du choc de croissance déflationniste et du fait que la Fed va garder le contrôle sur les rendements pour faciliter une expansion budgétaire considérable.

Si le rebond de style Value est probable de temps en temps, étant donné leur énorme sous-performance, la banque américaine pense qu'ils ne dureront probablement pas, et préconise de maintenir un bêta plus faible dans les portefeuilles de moyen terme, par le biais de positions longues sur les secteurs de la santé, des technologies et des services publics, au détriment des secteurs de la consommation discrétionnaire, de l'énergie et de l'industrie.