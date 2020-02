JPMorgan AM maintient sa préférence pour les actifs risqués malgré le coronavirus

(AOF) - Dans les prévisions économiques mondiales de JPMorgan AM, le quatrième trimestre de 2019 représente le trimestre le plus faible du mini-ralentissement qui a commencé au début de l'an dernier, avec une accélération graduelle en cours sur la première moitié de 2020. Les chiffres les plus récents apparaissent conformes à cette perspective, avec une amélioration notable des indicateurs de confiance du secteur privé et des signes de redressement du cycle des technologies, souligne Michael Hood, stratégiste au sein de l'équipe multi-asset solutions de la société de gestion.

Toutes les facettes de l'économie mondiale ne sont pas en train de se renforcer ; l'investissement des entreprises, en particulier, semble toujours atone, bien qu'il se soit stabilisé.

JPMorgan AM estime par ailleurs que l'épidémie du coronavirus en Chine complique la situation à court terme ; pour le moment, le gérant pense que son impact sur la croissance sera réel mais transitoire, avec une baisse d'activité au premier trimestre suivie d'un rattrapage si l'épidémie est contenue dans les deux prochains mois.

Son scénario économique de base, qui prévoit une réaccélération modeste de la croissance mondiale et un risque contenu de récession pour 2020, est toujours en place. JPMorgan AM maintient sa préférence pour les actifs risqués, en sachant que le flou des données risque de limiter le potentiel de hausse à très court terme.