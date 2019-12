JPMorgan AM est désormais neutre sur les actions

(AOF) - L'optimisme quant à la possibilité d'un accord commercial entre les États-Unis et la Chine, ainsi que les chiffres montrant que la récente faiblesse industrielle pourrait avoir atteint son point le plus bas, ont fait progresser les actifs risqués en novembre, rappelle JPMorgan AM dans son bulletin hebdomadaire. Les principaux marchés d'emprunts d'État ont fortement baissé, les obligations souveraines de l'Italie et la dette émergente en devises locales se montrant particulièrement affaiblies. Le dollar américain s'est largement renforcé.

La période de publication des résultats du 3ème trimestre a dépassé les attentes aux États-Unis, alimentant la progression des actions internationales dans la foulée des petites capitalisations américaines ; de leur côté, les actions émergentes ont peu varié, complète le gérant.

Le positionnement de JPMorgan AM en actions est passé d'une légère sous-pondération à un niveau neutre. Il conserve sa préférence de longue date pour les grandes capitalisations américaines et privilégie de plus en plus les marchés cycliques, comme par exemple les actions émergentes, en raison de la diminution des risques de récession et de l'apaisement des tensions géopolitiques.

Le gérant est en même temps conscient du risque de baisse des actions en cas de nouvelle escalade des tensions commerciales. Il est globalement neutre sur la duration.