JPMorgan AM envisage un rebond des anticipations d'inflation

(AOF) - L'évaporation de la liquidité sur les marchés de l'inflation semble expliquer en grande partie la forte baisse des prix de marché de l'inflation en mars, surtout aux États-Unis; le retour de la liquidité a été le principal moteur du rebond qui a suivi, observe Michael Albrecht, stratégiste au sein de l'équipe Multi-Asset Solutions de JPMorgan AM. La baisse des prix de l'inflation à long terme provient en partie de la baisse des anticipations de l'inflation réelle, qui ne se sont que partiellement redressées depuis, explique le professionnel.

Selon lui, les anticipations d'inflation devraient se redresser avec la poursuite de la stabilisation des conditions économiques et les progrès réalisés dans la recherche d'un vaccin contre le Covid-19.

Une politique monétaire et budgétaire de plus en plus expansionniste pourrait entraîner une nouvelle hausse significative des anticipations d'inflation, surtout si on y ajoute le soutien apporté par les banques centrales au financement des dépenses publiques par le déficit, estime Michael Albrecht.

Selon lui, si les anticipations d'inflation reflétées par le marché continuent d'augmenter alors que les politiques d'assouplissement des banques centrales limitent la hausse des rendements nominaux, les rendements réels risquent de baisser encore davantage.

Aussi conclut-il, la baisse des rendements réels pourrait donner une nouvelle impulsion aux actions et aux actifs réels et soutenir les marchés cycliques par rapport aux marchés défensifs.