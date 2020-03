JPMorgan AM doute que les actions aient déjà touché le fond

(AOF) - Au moment où les difficultés de la politique commerciale commençaient à se dissiper, l'irruption du COVID- 19 a plongé l'économie mondiale en récession, commente John Bilton, directeur de la Stratégie Multi-Asset Solutions chez JPMorgan AM. La rapidité et la profondeur du coup d'arrêt infligé à l'économie est sans précédent mais, si la progression du virus pouvait être contenue, nous pourrions assister à une reprise économique plus tard cette année, estime le gérant.

Ce dernier doute que les actions aient déjà touché le fond. Les marchés baissiers véhiculent le risque de short squeezes (liquidation forcée des positions courtes) mais c'est un fort coup de massue porté aux bénéfices qu'il anticipe.

JPMorgan AM a une inclination pour la duration, sur laquelle il prévoit que la faible croissance poussera les rendements à la baisse. Le gérant maintient une préférence pour les liquidités libellées en dollars qui pourraient devenir utiles dans une démarche prudente.

Parmi les actions, la haute qualité des actions américaines est attractive et JPMorgan AM reste prudent sur les actions européennes dont les liens avec le cycle mondial devraient constituer une difficulté.

Dans l'univers du crédit, le gérant apprécie la catégorie investment grade qui dispose d'un solide soutien de la Réserve fédérale, et dans celui des obligations il préfère les bons du Trésor U.S. (dont le rendement est supérieur) aux obligations européennes.

Le flux des informations concernant le virus continue à exercer un fort impact sur les perspectives économiques, de telle sorte que JPMorgan AM prévoit de rester agile pour ce qui concerne ses positions "relative value".